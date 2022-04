Juliette OUTTIER

Diplômée de l’EPF -école d’ingénieurs de Sceaux (92), j’ai eu l’occasion au cours de mon stage de fin d’Etudes chez ARC INTERNATIONAL au sein du département Logistique de découvrir le milieu de la Logistique et de participer à une démarche de gestion de projets. J’ai pu y mettre en application différentes méthodes de gestion de projet. Ma mission étant globale et ne se limitant pas à la Logistique, j’ai travaillé en collaboration avec les services se rattachant à la Logistique notamment la qualité, la production et la maintenance.



Je suis à present responsable du transport Non alimentaire dans une entreprise de grande distribution



• Langues :



- Anglais :

Niveau : Courant (TOEIC : 790)

Séjour linguistique : 2 mois de stage en Angleterre en juillet et aout 2005

- Espagnol : bonnes notions



• Informatique :

- Pack Office

- Logiciels de calculs scientifiques : MATLAB

- Langages de programmation : C, FORTRAN, ADA, LISP

- Bases de données : SQL

- Systèmes d'exploitation : WINDOWS, LINUX



Mes compétences :

EPF

Informatique

Logistique

Management

Transport