Juliette SOUCHEYRE

En activité depuis 22 ans dans un organisme de formation - Association Loi 1901, j'ai pu évoluer de formatrice référente sur des publics variées (jeunes - adultes en difficulté d'insertion) à un poste de responsable pédagogique.

Je suis en charge depuis 1996,d'un Pôle de Projet Professionnel - Avenir Jeunes - dans le cadre d'un conventionnement de la Région Ile de France.

Cette action permet à 300 jeunes par an en difficultés d'élaborer un projet professionnel et d'être accompagnés dans un processus d'insertion professionnelle et sociale.

Une dizaine de partenaires permet d'organiser leur accueil et une prise en charge individualisée.