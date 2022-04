Juliette TOUITOU

Depuis 10 ans, j'interviens chez mes clients pour différents types de missions :



▪ Conseil autour des processus ITIL et de l'intégration de solutions HP Software : Service Manager 7.01, 7.11, 9.3x / Service Center 6.x (certifiée) / Asset Center 3.x et 4.x (formée) / Connect-IT 3.x, 9.3x, 9.5x / Quality Center...



▪ Mise en œuvre de solutions progicielles dans le domaine de l’ITSM;



▪ Analyse et définition des besoins;



▪ Rédaction de documentations;



▪ Intégration des interfaces applicatives avec d’autres solutions du client (BDD, Inventaire, Logistique...).



Mes compétences :

IT Service Management

HP Service Manager

HP Connect-it

HP Asset Manager

ITIL

ITSM

Integrateur de logiciels