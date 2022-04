Junaid SANI

M. Junaid Alain SANI

Situation de famille : Marié

Âge : 37 ans

Formations ou Diplômes



2001

Formation 6 mois dont 1 mois au CNAM pour la création d’un web site pour DESS Télé informatique pour Jussieu Paris, Langages ADA, C++, Java



1997-98

Diplôme équivalent DESS Hardware&Software Technologies Informatique Université du Panjab (center of Computer Science) Pakistan.

Messaging & Collaboration, Networks & Security, Data mangement, CRM, ITIL,chez un Partenaire d’IBM, Microsoft.



1995-96

Diplôme équivalent Licence&Maitrise en Physique&Mathématiques Université du Panjab Pakistan.



1993-94

Diplôme équivalent DEUG Physique, Chimie&Mathématiques.



Expérience Professionnelle



2002-2010 SECOURS CATHOLIQUE – LE CEDRE PARIS 19ème

-2007 Siège de Secours Catholique, Entretien, et surveillance portail serveur, Technicien informatique gestion et comptabilité matériels, Permanence internet et intranet

-Agent d'Accueil, Organisation et gestion du public, présent le matin,

-Accueil du public divers, orientation, interne au SC ou externe vers divers service administratifs ou sociaux pour le public, Sécurité

-Interprétariat (Anglais, Ourdou, Punjabi, Hindi), Standard et Permanence

-Planning des rendez-vous & saisie informatique, Archivage des dossiers

-Domiciliation pour les demandeurs d’Asile, distribution des courriers



1998 à ce jour

-Compte Microsoft MDSN pour le test des nouveaux logiciels, exemple OFFICE 2007 en 2004



Langues :

-Français: Courant

-Anglais : Courant

-Ourdou : Courant

-Punjabi : Courant

-Hindi : Parlé ; Arabe : lu, écrit



Mes compétences :

Codage

COMMERCE

Création

Développement d'applications

E commerce

Extranet

Internet

Intranet

Paramétrage

Programmation