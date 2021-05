Justin LOBE

Avec plus de 15 ans d’expérience dans la vente de solutions à valeur-ajoutée aux entreprises, essentiellement auprès des grands comptes industriels et tertiaires en France et en Europe, je possède de solides compétences en développement commercial, ingénierie de projets et coordination des différentes phases de vente. Je maîtrise la vente de solutions dans des environnements complexes avec une multiplicité de décideurs.

Aisance relationnelle et capacité d’écoute me permettent de construire des relations fructueuses avec les clients et les décideurs clefs. Mon souhait est de rejoindre une entreprise qui veut se développer en France et/ou à l’international.



Mes compétences :

Développement commercial

Avant vente

Business development

Prospection commerciale

Vente B2B

Commerce international

Account management

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Gestion de projet