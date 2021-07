18 ans d'expérience dans la vente, dont 6 ans en tant que responsable de boutique de luxe ,réalisation du chiffres d'affaires fixé,management et dynamisation des équipes de vendeurs dans le respect du service rendu.très bon relationnel et esprit d'équipe.



Mes compétences :

Téléprospection

Vente

Point of Sale

Customer Retention

Cashiering

Stock Control

Dusting

Loyalty Schemes

Credit Cards

Customer Satisfaction

Invoicing > Issuing Invoices

Merchandising