Karina DONADIEU DE LAVIT

16 années d'expérience dans divers univers du Retail et en Grands Magasins me permettent d'avoir un regard objectif sur la gestion des points de vente ou des marques dont j'ai eu la responsabilité.



Ma force est l'analyse rapide de la situation au sein d'un point de vente et la proposition de plans d'actions afin de permettre le développement du chiffre d'affaire du point de vente.

L'accueil, le sens du service client et la gestion du bon stock sont les points primordiaux dans l'atteinte des objectifs commerciaux.



Manager de terrain, j'anime mes équipes et les accompagne dans le développement de leur chiffre d'affaire.

Cette présence terrain m'a donné le gout du partage , le sens de l'écoute et m'a permis de développer des qualités de pédagogue et c'est pour cela que la Formation est un point important durant mon parcours professionnel. (Enseigner, partager et déléguer..)





Pour atteindre mes objectifs, j'utilise mes compétences en:

- Gestion des coûts et des dépenses de chaque magasin.

- Création et la mise en place de procédures

- la création d'un plan merchandising et l'élaboration d'un planning annuel

- Création et la mise en place d'opérations commerciales

- Gestion optimale d'un stock magasin (inventaires...)

- Gestion du personnel ( recrutement, animation, responsabilisation des équipes, évaluation)

- Formation des équipes (accompagnement dans le développement des compétences, formation)

- Audit de magasin





et Ma valeur Ajoutée est:

- persévérance

- autonomie

- esprit d'analyse

- sens de l'organisation

- proactivité et réactivité

- goût pour les challenges

- communication

- dynamisme



Si vous recherchez une personnalité vive, et passionnée n’hésitez pas à me proposer votre challenge.

Je suis mobile géographiquement.







Mes compétences :

Gestionnaire

Organisée

Dynamique

Autonome et responsable

Management d'équipe

Formation

Indicateurs de performances

Actions commerciales et marketing

Procédures internes et de contrôle

Merchandising

Recrutement

Animation commerciale

Analyse

Prendre des initiatives