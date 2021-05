Karine AUVRAY

Mon parcours professionnel m'a permis de développer des compétences tant dans le secteur du commerce (traditionnel et magasins spécialisés) que dans le secteur de la formation.

Forte de ces expériences, j'ai participé très activement à la mise en place d'un centre de formation de sa création à sa coordination.

Aujourd'hui, j'occupe un poste d'Assistante administrative et commerciale à temps partiel à SUPVISION, Ecole qui prépare les opticiens de demain, basée à Ifs.

Je suis également Assistante de gestion à Ressources et Progrès, centre de bilan de compétences à Herouville st Clair.

Mais aussi je viens en renfort en administratif commercial à la succursale Citroën de Caen.



Mes compétences :

Gestion administrative

Facturation

Relation fournisseurs

Analyser écouter réfléchir agir

Accueil physique et téléphonique

Sens de l'initiative

Sens du contact

Animation

Internet

Accompagnement

Bureautique

Coaching

Planification

Techniques de Recherche d'Emploi

Coordination

Empathie

Intégration

Mailing

Adaptabilité

Résistance stress

Pédagogie

Apprentissage rapide

Flexibilité

Attentif

Dynamique