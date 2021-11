Karine BERNIER

J'ai démarré mon parcours professionnel dans le monde de la création et de la fabrication artisanale.

Puis j'ai découvert le secteur industriel et ai alors souhaité aborder l'entreprise dans une dynamique plus transversale.

Ainsi j'ai effectué une formation "Achats et Approvisionnements" avec un intérêt particulier pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises. J'ai pu appliquer mes nouvelles compétences à travers plusieurs métiers tels gestionnaire de stock, approvisionneur et acheteur au sein d’entreprises de différentes tailles et différents secteurs d’activités.

A présent je souhaite m'investir sur du long terme et me perfectionner dans mes compétences.



Mes compétences :

Gestion de stocks

Négociation

Gestion de commandes

SAP

Conformité

Achats techniques

Approvisionnement

Prospection internationale

Analyser les besoins et définir les objectifs

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office