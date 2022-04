Karine CERF

Mon parcours est atypique puisque mon expérience professionnelle relève d'un domaine différent de celui de ma formation initiale. Cette polyvalence qui me caractérise démontre une très forte adaptabilité et une capacité à prendre en compte de nouveaux domaines de compétences. L'acquisition de nouvelles compétences dans des secteurs d'activités différents fait partie de mes motivations.

Ma rigueur et mes aptitudes relationnelles me permettent d'envisager ces nouvelles perspectives, ainsi que de nouveaux projets nécessitant initiative et créativité.