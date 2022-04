Karine COLASSE GOUNOT

Plus de 15 ans d’expérience marketing-communication stratégique et opérationnel et de développement de partenariats dont 9 dans le secteur de l'éducation:

· Définition et mise en place de plans marketing-communication on-line et off-line déclinés en programmes innovants et d’indicateurs de performance

· Développement et animation de partenariats de haut niveau autour de plans d’action et de projets communs

· Création et animation de communautés et de réseaux : clients, étudiants, associations...

· Animation marketing de forces commerciales (internes et partenaires) : outils de vente, formation, programmes…

· Management de projets complexes (notamment événements : salons, séminaires, conférences…) avec des acteurs privés et publics



Mes compétences :

Apple

BtoB

BtoC

BtoC BtoB

Communication

Développement des ventes

Education

High tech

Internet

Lead generation

Marketing

PROGRAMME

Stratégie

ventes