Karine COURCHAY

Vendeuse puis responsable des magasins Legay Choc depuis 2007, j'ai complètement changé de voie et travaille désormais en boulangerie. Mes charges sont diverses : responsable des vendeurs (plannings, gestion des absences et des congés payés), contact clientèle, facturation des divers clients, gestion des caisses et des tickets restaurants etc...





Docteur en Chimie, j'étais intégrée au sein du laboratoire de RMN de l'Institut de Recherche en Chimie Organique Fine à l'Université de Rouen, dirigé par le Pr Daniel Davoust, où parallèlement j'étais chargée de prestations industrielles. Egalement intérimaire chez Adecco, j’ai eu l’occasion d’effectuer une mission chez Cooper Standard Automotive en analyses diverses sur des caoutchoucs.



L'ensemble de mes activités m'a apporté les connaissances nécessaires à l'analyse experte de molécules variées. Mon travail de recherche, en collaboration avec divers laboratoires, a créé un environnement scientifique de qualité, enrichi d'échanges productifs. Egalement responsable d'analyses RMN, j'étais l'interlocuteur privilégié des industries clientes. Organisation, autonomie, travail d'équipe et communication ont été des atouts essentiels pour mener à bien ma formation.



Compétences :

- Spectromètres RMN : BRUKER AVANCE DMX 600 et 500, ARX 400

- Logiciels RMN : XWINNMR, XWINPLOT, AURELIA

- Expériences RMN : COSY,TOCSY,NOESY,ROESY,HSQC,HMBC

- Logiciels Modélisation Moléculaire : X-PLOR, CNX, SYBYL (TRIPOS), PROCHECK, AQUA

- Autres techniques utilisées : dichroïsme circulaire, HPLC, UV, synthèse peptidique, rhéométrie, viscosimétrie, c-chart, spectrométrie de masse, électrophorèse capillaire, prédiction de structures secondaires, tests pharmacologiques

- Informatique : UNIX et son éditeur de texte vi, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ADOBE Illustrator



Mes compétences :

Autonomie

Biologie

Biologie structurale

Chimie

Communication

Modélisation

Modélisation Moléculaire

Nucléaire

Résonance magnétique nucléaire

Rigueur

RMN

Travail d'équipe