Philippe GASSELIN

Responsable de centres d’appels pendant plus de 10 ans aussi bien dans le domaine de la vente, que dans le secteur du recouvrement amiable pour le compte d’un réseau d’huissiers de justice, mon expérience acquise avec mes précédents postes m'a permis de développer des compétences transversales que je souhaiterais mettre au service de votre entreprise : Management opérationnel, suivi et optimisation des performances, définition et pilotage de l’activité, formation et suivi des équipes pour montée en compétence, contrôle interne pour un suivi qualitatif et quantitatif de l'activité, conduite de projets et d’axes de développement, animation et fidélisation de la relation client, élaboration des tableaux de reporting avec différents indicateurs, le tout visant à maîtriser les coûts de production et rentabilité.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Microsoft Excel

Microsoft Word

Coaching d'équipe

Management

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

KPI

Gestion de la relation client

Vente B2B et B2C