Karine Daga



Mobile : (06) 76 98 62 02



Karine.daga@yahoo.fr

29/06/1986



Permis B





Objet : TCR

Domaines de compétences : RADIO TV





Formation



2011-2013. Diplôme STUDEC radiophonie TCR mention bien

2008-2009 Master 2, spécialité Communication Multimédia, ISEG Paris

2007-2008 Master 1, spécialité E-Business Multimédia, ISEG Paris

2006-2007 Bachelor, spécialité Communication Publicité, ISEG Paris

2003-2004 Baccalauréat Scientifique, Lycée Jean Monnet,

La Queue-Lez-Yvelines (78)





Expériences professionnelles



Aout 2013 à aujourd'hui. : BFM BUSINESS pigiste Technicienne réalisatrice productrice



Juin 2012/aout 2013. : BEURFM stage Technicienne réalisatrice



Mars 2012/septembre 2012. FG DJ RADIO stage technicienne réalisatrice



Novembre 2011 à aujourd'hui : ORANGE conseillère vente en téléphonie fixe mobile internet

Juin 2010/Juillet 2010 Mission d’Interim chez Mediquid

Mission : Assistante du Directeur pour un projet de développement d’un nouveau magazine





Décembre 2009/Mai 2010 Stage chez Mediquid (Groupe Consensus) (Agence de communication,édition, évènementiel)

Mission : Chef de projet évènementiel junior.

- Chargée de l’organisation du 26ème Salon de Consensus Cardio & Pratique au Palais des Congrès de Paris (1er et 2 Avril 2010).

- Chargée de l’organisation des Réunions Professionnelles (RP) dans le but de former des cardiologues sur de nouveaux traitements (laboratoires Daiichi Sankyo et Lilly), et sur la prise de parole en public (laboratoire Pfizer) (RP étendues sur toute la France)





Mars/Juillet 2009 Stage chez le Nouveau Bélier (Agence de communication)

Mission : Conceptrice rédactrice



Janvier /Février 2009 Stage chez Zmirov Communication

(Relations Presse, Relations Publique, évènementiel, agence spécialisée dans le Placement de Produit)

Mission : Travaillé sur des budgets comme Converse, Adidas, SFR, Carnet de Vol, Asics ; relances téléphoniques des stylistes





Avril/Juillet 2008 Stage chez Stratégies International (agence conseil en communication spécialisée dans la région du Moyen Orient) et deux jours en studio de photographie pour le magazine Gala

Mission : Assistante du directeur créatif, création de la plaquette Givenchy, assistante en médiaplanning sur des budgets comme Georges Stahl, Guerlain, Ebel, Azzaro





Janvier/Décembre 2008 CDD temps partiel au Collège Maurice Ravel à Montfort l’Amaury

Mission : Assistante d’éducation





Novembre 2007/Décembre 2008 CDI temps partiel chez Orange - France Télécom (Parly 2 Le Chesnay)

Mission : Conseillère en téléphonie mobile, fixe et Internet





Juin/Août 2007 Stage chez Universal Music (service media et développement)

Mission : S’assurer de la bonne diffusion des spots publicitaires à la télévision ainsi qu’à la radio





Janvier/Février 2006 Stage chez Double Sens Communication

Mission : Participation aux postes de création et commercial (flyers, affiches, prospections)







Compétences bureautiques et linguistiques



Anglais : niveau opérationnel

Espagnol : niveau opérationnel

Pack Office, Photoshop, Dream Weaver, Flash, Design premium

Internet Explorer, Safari





Centres d’intérêts



Voyages, Sport – notamment le Volley-Ball, Cinéma (quelques représentations théâtrales), photographie et retouches photos, Ecriture (notamment la recherche de slogans), réflexions autour de divers thèmes







Projets Personnels



2009 Organisation d’un after work aux Quattre Vents : Paris to Istanbul



2006 Tournage d’une publicité dans le cadre du cours d’audiovisuel

Mission : Réalisation du Story-board



Création de Flyers, Affiches publicitaires, animation flash, sites Internet, textes







Références



Mediquid :

- Directeur Général : M. Nadjari Fabrice 06 11 99 58 04 / 01 55 38 95 10

- Directeur Général : M. Nadjari Alexandre 06 16 42 60 50 / 01 55 38 91 86



Mes compétences :

Communication

Créativité

Curiosité

Ecriture

Minutieuse

Publicité

travail en équipe