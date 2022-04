Karine DEKIOUK

Je m'occupe de maintenir et développer la notoriété et la diffusion d'une célèbre revue de sciences sociales spécialisée sur les dynamiques migratoires (une des plus anciennes) et étends progressivement cette activité aux autres publications du jeune département Editions de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration.

Un département éditions composé de trois personnes et qui publie les catalogues d'exposition du musée en coédition avec des maisons renommées (Gallimard, Actes Sud), la publication de documents de fond en coédition avec un éditeur public la Documentation française (actes de colloques, rapports, ouvrages didactiques...).

Notre panel comprend également une sélection d'ouvrages réalisés en autoédition (anthologie de la littérature, le catalogue de l'exposition permanente).

L'activité promotion comprend notamment l'organisation de rencontres thématiques -en collaboration directe avec la Rédaction - à l'occasion de chacune des parutions de la revue et également la participation à la programmation de nombreux événements à la Cité et hors les murs (les Rendez-vous de la revue mais aussi le Salon du livre d'histoire de Blois, le salon de la presse LDH, des festivals, des universités d'été...).

Je vous invite à retrouver toutes les informations nécessaires et notre programmation sur les sites de la Cité et de sa revue.



Mes compétences :

Marketing

Promotion

Sciences sociales

Communication

Édition

Distribution