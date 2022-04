Karine DELAVIER

Imaginer, créer, développer, améliorer des produits, telle est mon ambition professionnelle.



Riche d’un savoir-faire acquis au sein de différentes entreprises, de la conception du projet à l’industrialisation du produit, en passant par l’optimisation de recettes, et l’étude de veille concurrentielle, j'ai aujourd’hui intégrer une entreprise afin de développer mes connaissances et mon savoir faire.



Créative, dynamique et tenace, je collabore à un projet d'équipe, j'insuffle des idées et concepts novateurs afin de développer l'image de la structure qui m'a recruté.





Mes compétences :

Agroalimentaire

Gestion de projet

Innovation

Analyse sensorielle

Formulation et élaboration de nouveaux produi

Amélioration produit et process

Veille concurentielle

Développement

Chef de projet

Formulation