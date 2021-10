Karine DELIÈRE

Forte d'une expérience de 18 ans en société de services informatiques, d'abord en tant qu'Ingénieur d'étude NTIC puis Responsable des ressources externes, je souhaite aujourd'hui échanger ce savoir-faire contre une nouvelle expérience.

L'idéal serait pour moi de mettre en place ou optimiser un processus d’achat de sous-traitance, basé sur une collaboration efficace entre les Opérations et le service Achats, alliant rentabilité et respect du cœur de métier de l’entreprise.

Je peux également m’investir sur du resource management, du recrutement ou sur un rôle similaire nécessitant un bon relationnel, le sens du service, de la facilitation ainsi qu’un aspect « coaching ».

J’aime la diversité dans les tâches, la communication, et surtout, progresser, non par ambition mais par goût de l’apprentissage.

Je suis à votre entière disposition pour échanger, en toute simplicité.



Mes compétences :

Sourcing

Gestion de contrats

Appels d'offres

Négociation

Achats

Gestion de projet

Communication

Contrôle qualité

Suivi fournisseurs

Relation fournisseurs

Relationnel

Gestion des compétences

Management

Middle Office Support

Gestion des ressources humaines

Contractualisation

Recrutement informatique

Esprit d'équipe