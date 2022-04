Professionnelle de la communication depuis plus de 10 ans au sein de différentes entreprises, j'accompagne depuis 2015, des officiers généraux au sein de la MIRVOG dans leur transition professionnelle. (Mission au Retour à la Vie civile des Officiers Généraux).



✩ L'objectif de la MIRVOG, subordonnée au cabinet du ministre de la défense, est le repositionnement des cadres dirigeants des armées dans la sphère civile, de les accompagner dans leurs démarches de recherche d’emploi, en mettant à leur disposition un ensemble de prestations, réalisées par des cabinets spécialisés dans le recrutement, le coaching et l’outplacement.



✩ J'ai bâti mon expérience dans le domaine de la communication au sein de secteurs différents tels que la recherche, le monde bancaire puis celui de l'armée qui sont des milieux sensibles et très réglementés, pour lesquels j'ai développé une grande flexibilité face à un environnement réactif et exigeant.



✩ Durant ces années, j’ai développé une forte sensibilité pour la communication digitale et événementielle, des capacités rédactionnelles et analytiques, ainsi qu'un sens aigu de l'organisation. Au sein de la MIRVOG, le poste de responsable communication me permet de gérer la e-réputation, le rayonnement auprès de nos recruteurs potentiels en garantissant le maintien du dialogue et en bâtissant une relation de confiance avec l’ensemble des partie-prenantes. Je développe une connaissance fine des média sociaux, des réseaux et des différents sites d'emplois. Suivre l’actualité des pratiques de sourcing et de recrutement 2.0.



★ Je vous invite sur LINKEDIN à suivre notre page MIRVOG - Conseil, Recrutement, Dirigeants et vous connecter à L'équipe MIRVOG et également sur Twitter @equipeMIRVOG ! ★



► "J'ai des goûts très simples : je me contente du meilleur." Oscar Wilde ◄



Karine DESFOLIES

☏ +33 1 76 64 86 25

✉ mirvog.desfolies@gmail.com



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Gestion de projet

Communication événementielle

Social media

Formation

Management