Karine FARIA

Etant en charge de programmes terrestres durant plusieurs années, j'ai développé une réelle connaissance du métier. Au-delà de mes compétences, l'adaptabilité dont j'ai su faire preuve dans le passé représente une qualité qui a participé à fonder mes succès. Je suis sûre de pouvoir exprimer pleinement mon potentiel de façon à être tout de suite opérationnelle et de relever énergiquement les défis. Femme active, mère de 2 enfants, curieuse, passionnée, je m’investis dans mes missions. Le sport et la détente font partie de mes loisirs.

Mes compétences et mon état d'esprit permettent de bâtir une stratégie porteuse d'un avenir serein et dynamique.



Mes compétences :

Amadeus

Développement produit

Amélioration de process

Animation d'équipe

Conception de produit

Normes rédactionnelles

Négociation de contrat

Gestion de projet

Excell