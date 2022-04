Karine FEIBOUKO

Actuellement en poste d' Assistant de direction ( manager ), j'ai pu affiné toutes mes connaissances du domaine de l'entreprise par une réel pratique en restaurant .

j'ai le souhait aujourd'hui de m’élever a un stade supérieur et de faire profiter votre entreprise de mes compétences.



Pour reprendre mon parcours, j'ai décidé après obtention de mon Master 2 en " finance d'entreprise" de m'investir plus profondément dans ma carrière au sein du groupe Mc Donald's France. Cette entreprise m'a permis de mettre en pratique tout mon savoir .

J'ai pu approfondir la gestion d'une entreprise au sein de ce groupe car il privilégie la formation de ses collaborateurs.

J'ai eu en charge les commandes et les stocks, les plannings et formations du personnel, les factures et les comptes.

Ma persévérance m'a permis de conjuguer ma carrière professionnel et mes études qui montre ma détermination .



C'est pourquoi aujourd'hui je pense être en mesure de dire que je serais un excellent gestionnaire de restaurant tant du point de vu théorique que pratique.



Mes compétences :

ACESS

Anglais

Anglais opérationnel

Espagnol courant

Internet

Italien

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Word Excel

Management

Planification du personnel