Karine FORIEN

15 ans d'expérience acquise dans l'industrie Automotive et les services.

Capable d'anticiper les tendances marchés et les besoins clients sur des nouveaux business émergents pour transformer des concepts d'innovation/ R&D en offres commerciales, et de conduire des projets d'envergure de la réflexion stratégique jusqu'à la mise en oeuvre opérationnelle sur les marchés, dans un environnement international.

Solides compétences acquises en business development sur des produits & services innovants, stratégie de marque et stratégie produits, business intelligence, marketing stratégique, gestion de projets et développement de partenariats.



Spécialités: Energies alternatives et Efficacité énergétique, Innovation frugale, Business Development véhicules électriques et gaz, Partenariats industriels et commerciaux, Mobilité urbaine et systèmes de transport.



Mes compétences :

Strategie

Marketing stratégique

Gestion de partenariats

Business development

Gestion de projet

Communication

Innovation

Energies nouvelles

Mobilité urbaine et système de transports