Karine FRANÇOIS

Forte d' une expérience de dix ans en tant qu'Assistante de Direction bilingue Anglais au sein du Ministère des Anciens Combattants du Canada par le biais de l'entreprise Dalkia, je souhaite mettre à profit mes compétences au service d'une entreprise dans laquelle je pourrais m'investir et m'épanouir pleinement.

Je suis organisée, autonome, rigoureuse et je m'investis totalement dans ce que je fais et vais au bout des choses. Je fais preuve d' initiative et j'aime relever les défis.

J'ai un grand sens du relationnel , une grande aisance en public et sais m'adapter aux personnes et situations diverses.







Mes compétences :

Informatique

Organisation du travail

Organisation d'évènements

Service clients

Services généraux

Secrétariat

Ressources humaines

Gestion d'un site

Anglais

Organisation

Relationnel

Rigueur

Discrétion

Autonomie

Réactivité