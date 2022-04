Karine GLAZIOU

A l'ère de l'économie de la connaissance, les ressources humaines et la GPEC sont plus que jamais au coeur de la performance des entreprises, encouragée par les mesures prises par l'Etat à travers le plan senior, l'égalité professionnelle, et à venir, le contrat de générations.

En charge du développement du capital humain depuis une dizaine d'années, d'abord en entreprise puis, depuis sept ans au service de PME, en tant que consultante, j'ai acquis une bonne vision de la gestion de l'emploi et des compétences, des obligations en la matière, ainsi qu'une connaissance opérationnelle des process RH : recrutement et évaluation, GPEC, gestion du plan de formation.



Véritable soutien opérationnel aux managers et aide à la décision, je vous conseille et vous accompagne dans vos différents dossiers RH.