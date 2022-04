Karine GRALL

Nous recrutons actuellement un responsable commercial IDF.

Résistex propose aux professionnels de l’éclairage ses Luminaires à Haute Efficacité Energétique. Spécialiste dans les domaines de l’éclairage architectural, tertiaire et décoratif, Résistex développe les solutions lumière les mieux adaptées aux applications spécifiques et aux contraintes techniques des utilisateurs finaux. Avec une présence terrain importante de commerciaux en France comme à l’étranger, avec une logistique réactive, Résistex est un fabricant et distributeur incontournable du secteur.

Engagé activement dans une démarche RSE, Résistex met en œuvre une démarche d’éco-conception de ses produits et déploie une politique sociale fondée sur le respect des valeurs humaines et du bien-être au travail.

77 ans d'expertise au service des installateurs électriciens, des architectes, bureaux d'études et clients finaux...



