Karine IAFRATE

J’exerce les fonctions d’administration des ventes, gestion administrative et commerciale depuis plusieurs années, principalement pour les secteurs high tech et service informatique.



Bilingue italien, pratiquant l’anglais couramment au cours de mes expériences professionnelles et l’allemand commercial, j’ai participé à la création de postes et à l’élaboration de nombreuses procédures de coordination des ventes, à l’échelle internationale ; développant mon sens de l’initiative et mes capacités d’organisation dans une dynamique commerciale interculturelle.



Les contextes innovants de mes fonctions ont renforcé mon intérêt pour la mise en place et l’amélioration d’outils informatiques, ERP et bases de données…



En qualité de responsable du service client, j’assure un management de proximité, apporte des améliorations au travail des assistantes commerciales, et favorise leur montée en compétences.



Au service de la force de vente, je m’implique dans la réponse aux appels d’offres, le suivi de la clientèle, la tenue de tableaux de bord, la résolution des litiges et le recouvrement.



Dans le respect des conditions de vente, je prends en charge toutes les opérations de gestion des contrats de vente, depuis l’enregistrement des commandes jusqu’à la livraison des clients.



Garante de la satisfaction des clients, mon aisance relationnelle, notamment la diplomatie et le sens du dialogue sont des atouts indéniables pour concilier les exigences commerciales avec les impératifs techniques et logistiques.



En support de la direction générale et financière, j'organise des réunions et des opérations de communication interne, et je coordonne les tâches administratives liées au bon fonctionnement du bureau : accueil, maintenance de site, approvisionnement de matières premières et fournitures, déclarations administratives et validation d'éléments comptables.



Mes activités extra-professionnelles d’implication dans diverses associations et d’organisation évènementielle et touristique, contribuent à mon ouverture d’esprit.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

ADV

Coordination

Création

Ecoute

Esprit d'équipe

Esprit d'équipe et d'initiative

Force de proposition

Gestion des conflits

Initiative

Management

management de proximité

Sens du service

Sens du service client

Service client