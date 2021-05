Karine IGLICKI

Plus que jamais, la question du ROI (retour sur investissements) apporté à nos clients se pose.



Pour beaucoup d'entreprises, l'enjeu principal est celui de la transformation.



C'est la raison pour laquelle, BPI, en tant qu'intervenant majeur dans le secteur des ressources humaines et le développement des territoires, a souhaité mettre en place un pôle basé sur la relation de proximité et d'écoute de ses clients et des retours de ses équipes internes, dont j'ai la responsabilité.





les points clés de mon intervention partent des postulats suivants:





•La performance économique est liée à la performance sociale

•la transformation digitale des entreprises amène certes la Direction à repenser son modèle économique mais amène surtout à donner un nouveau rôle à ses ressources humaines. L'expérience clients interne et externe permet de repenser avec l'utilisateur la manière d'optimiser sa chaîne de valeur

•L'imagination de nouveaux modèles économiques dans nos les métiers du conseil RH est incontournable afin de conserver notre marque de leader et gérer la transformation plutôt que de la subir





Partant du principe qu'un client satisfait est notre meilleur vendeur, mon objectif consiste à définir, tester et implémenter les scénarios d'usage permettant la mise en œuvre de leurs projets de transformation de manière à la fois innovante et sécurisée.







Mes compétences :

Transmission d'entreprises

Restructuration

Économie sociale et solidaire

Développement economique

Développement d'entreprises

Développement des compétences

Management

Développement commercial

management de projets complexes