PLURIDISCIPLINAIRE !



Après des années à être COMMERCIAL itinérant en B-to-B et B-to-C ;



+ 4 ans en tant que PROF vacataire en IUT Technique de Commercialisation de Toulon / La Garde ;



+ 5 ans comme Président fondateur d'un centre de bien-être - "La Maison du Mieux-être" à La Valette du Var sur la région toulonnaise (83), qui visait à offrir à toute personne qui le souhaitait des méthodes pour s'occuper d'elle-même ;



+ en 2016, Président fondateur d'une association de danses pour des événements et le tout PREMIER Salon Toutes Danses de la région Provence Alpes Côte d'Azur au Palais des Congrès de Toulon (le Palais Neptune), avec plus de 40 exposants et près de 1500 visiteurs.



Aujourd'hui, j'ai créée ma société pour la mise en place et la gestion du site InternetArray, qui référence GRATUITEMENT toutes les écoles de France et des DOM et tente de répertorier un maximum des événements de danse dans toute la France. La rémunération du site se fait uniquement via le service du billetterie, qui est pourtant entre 30% et 5 fois moins cher que la plupart des services spécialisés du genre.



Et toutes les aides seront précieuses et appréciées !



En parallèle, après 3 ans de formation, je suis prof de kizomba depuis 2014 (également salsa, bachata, zouk, séga et maloya que je pratique depuis ma plus tendre enfance). Près de 2 ans auprès des meilleurs (Cyméone et Chris Py notamment pour des cours réguliers et particuliers) puis 18 mois de formation pédagogique dans une école de danse, je me suis lancé en solo : pour la saison 2019/20 dans une salle de danse louée + à l'Asptt + interventions dans des écoles, restos et avant-boîte et prof régulier pour une grande école de danse de couple de la région toulonnaise sont prévus !



Mes compétences :

Bien être

Equilibre alimentaire

Création d'entreprise