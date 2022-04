Issue d'un métier de discipline, de rigueur et d'excellence, j'ai appris l'amour du métier de barmaid par l'observation et la transmission bienveillante de mes pairs.

J'aime l'exigence, et la créativité qui caractérisent le travail au sein de l’hôtellerie de luxe. Ce métier éminemment humain correspond à ma philosophie.