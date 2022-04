Karine LARBONI

Depuis plus de dix ans, mes missions visent à protéger le revenu de l’entreprise, en évaluant et en sécurisant les risques d’une part mais aussi en luttant contre les attaques frauduleuses.

Pour ce faire, j'ai développé des compétences techniques (audit de processus informatisés, analyse de risques, gestion de projets, pilotage opérationnel) mais aussi managériales (en tant que supérieur hiérarchique et également en coordination transverse).

Ma force repose sur ma capacité à poser clairement les problèmes et à identifier les compétences et les moyens nécessaires à leur résolution.

Au delà de mon impact sur les résultats financiers de l'entreprise, faire progresser mon équipe et nos modes de fonctionnement constituent aujourd'hui ma principale source de motivation.