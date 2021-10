■ ME CONTACTER ➜ patrick.cardona@gmail.com

Tél : +33 (0)6 60 31 75 75



■ MON EXPERIENCE ➜ Mon parcours m’a permis de développer 3 axes de force :



• Le digital avec une expérience +10 ans et le développement du canal Internet dans le dispositif de relation client multicanal et commerciale d’un opérateur télécom fixe & mobile,



• La relation client multicanal (boutiques > 600, chargés de clientèle > 4000, multi accès digital) développée sur une base de 3,5M de clients,



• Les Systèmes d’Information et la Direction de Projets dans des environnements soumis à de fortes contraintes de production.



■ PRINCIPAUX ATOUTS ➜

• Stratège et opérationnel,

• Orienté objectifs,

• Susceptible de gérer des budgets importants,

• Adaptable à des contextes, environnements et interlocuteurs différents,

• Leader et déterminé je sais mobiliser les équipes.



■ MA VALEUR AJOUTEE ➜ Directeur de la Relation Client Multicanal ou Directeur Digital, j’apporte aux entreprises la capacité d’accélérer le déploiement des pratiques digitales dans leur dispositif de relation client pour offrir une réelle offre omnicanal aux clients.



■ MON PROCHAIN CHALLENGE PROFESSIONNEL ➜ Un poste stimulant qui utilise ma large expérience du digital et de la relation client multicanal afin de mener une transformation d'entreprise axée sur l’expérience client.



■ LANGUES ➜ Français, Anglais, Espagnol



■ SPECIALITES ➜ Internet, numérique, digital, nouveaux usages, social media, stratégie digitale, e-business, e-commerce ,vente en ligne ,marketing digital, marketing mobile, marketing online, e-marketing , digitalisation, dématérialisation, CRM, e-CRM, self-care, relation client multicanal, omnicanal, stratégie de relation client, satisfaction client, personnalisation, fidélisation, expérience client, voix du client, intercanalité, projet de transformation, projets Web et Mobile, direction de projet, gestion de projet, systèmes d’informations, gestion du changement, management, leadership, innovation



Mes compétences :

CRM

Relation Client

Marketing direct

E-commerce