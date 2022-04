Karine LEROUX

Dans le cadre d'un cycle certifiant de Coaching, je propose un accompagnement "coaching" auprès d'une personne volontaire et motivée. Les séances de coaching pourront être proposées dès le mois de novembre selon disponibilités, dans un cadre structuré et professionalisé - régit par l'ICF (International Coach Federation) et seront dispensées à titre gracieux, visant l'obtention d'une certification en mars 2014.



"Le coaching est la mise en place d'un partenariat avec un individu ou un groupe dans le cadre d'un processus de réflexion et de créativité, afin de l'inciter à optimiser leur potentiel à la fois personnel et professionnel." ICF Monde.



Si vous avez des potentiels intéressés parmi votre entourage, n'hésitez pas à m'en parler.