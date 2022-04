Karine MAROLLEAU

ARTEMIS EVENTS, agence événementielle

www.artemis-events.com



Création, organisation et production d'événements BtoB (séminaire, incentive, soirée et rencontre professionnelle, convention, remise de trophée...) et BtoC (road show, inauguration, concerts, animations centre commerciaux...).



Une agence à taille humaine, pour des circuits courts, une flexibilité et une réactivité optimales. Proche de nos clients, nous prenons le temps de les connaître, d'intégrer leurs valeurs, de comprendre leurs impératifs pour trouver ensemble la solution qui répondra au mieux à leurs besoins et leurs attentes. Toutes nos offres sont sur mesure. Nous mettons au service de nos clients notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau. Artémis Events, faire briller vos idées.





SMILINK, conseil en convivialité et bien-être au travail - filiale de ARTEMIS EVENTS

www.smilink.fr



Pour l'amélioration de la qualité de vie au travail : événement, aménagement d'espace de travail et conseil en entreprise.



Pour durer dans le temps, l'entreprise et ses dirigeants doivent être capables de mobiliser et d'impliquer leurs salariés autour du projet d'entreprise. Et tous les managers le savent : motiver ses collaborateurs est une tâche complexe. Considération, reconnaissance, conditions de travail,...



Pourtant, de simples actions de convivialité peuvent tout changer!



L'impact des relations humaines sur la performance est encore trop souvent sous estimée. Or, l'absence de ce facteur est à l'origine de 80% des dysfonctionnement dans les organisations.



Un salarié qui se sent bien est un salarié performant. Promouvoir le bien-être au travail est une stratégie gagnant-gagnant que cultivent de plus en plus d'organisations.



Des bonnes pratiques managériales, à l'aménagement d'espaces détente ou encore l'organisation d'activités conviviales, les voies qui mènent à l'implication, à la motivation et au bien-être sont multiples!



Smilink vous propose de travailler à vos côtés pour créer ensemble les actions et démarches qui doperont les performances de vos collaborateurs et feront de votre entreprise un endroit où il fait bon de travailler.



Aménagement d'espaces détente, organisation d'événements team building, ou simples rencontres ludiques et conviviales...



Au plaisir d'échanger avec vous, en toute convivialité bien-sûr!





SMILINK, CREATEUR DE LIENS PAR LE SOURIRE.



Membre et Administrateur de l'association ENTREPRISE & CONVIVIALITE.

En charge des Trophées Entreprise & Convivialité

www.entreprise-et-convivialite.com





Mes compétences :

Autonomie

Dynamisme

Innovation

Mobilité