Karine MARTIN

Autonome, Goût du Challenge, Passion du client



Entré en 1991 chez Hewlett Packard pour la réception des demandes d'intervention, j'ai évolué vers différents métiers comme gérer l'externalisation de nos activités backoffice suite a la fusion avec Compaq, avec une double casquette : Chef de projet puis responsable de compte partenaires.



Passionnée par les métiers de services j'ai naturellement pris au sein d’HP le pilotage de plusieurs partenaires de maintenance. Ces expériences réussies m'amènent aujourd'hui a me voir confier une extension de périmètre sur certains de mes partenaires.



Aujourd'hui je souhaiterai me développer, et évoluer vers un métier plutôt business.



Mes compétences :

Commercial