Karine MOISKA

Généraliste de la fonction, un réel sens de la communication interne dans la conduite du changement et une grande capacité d’adaptation qualifient mon parcours dans des environnements exigeants et très diversifiés.



Mon expertise opérationnelle de la gestion RH me permet d’accompagner avec réactivité mes clients internes tout en veillant au respect du cadre légal et de la stratégie de l’entreprise.



Je conçois mon métier comme une contribution à la performance de l’entreprise en ayant pour exigence le développement des compétences , la mobilisation de ses acteurs et le sens du service.



J’ai exercé des missions transverses d’audit et de gestion de projet qui m’ont permis d’aiguiser mes compétences d’innovation et d’optimisation des pratiques RH.



Mes compétences :

Administration du personnel

Paie

Recrutement

Juridique Droit du travail

Relations sociales & syndicales

Négociations sociales

Gestion de projets

Audit social

Formation

Communication interne

Ressources humaines

Gestion du personnel

Juridique

IRP

Audit

Gestion de projet

SIRH

Banque