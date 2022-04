Karine MOREAU

Collaboratrice - Suivi et conseil en phytothérapie, en aromathérapie et en énergétique. Je suis autonome, possède le sens commercial et de la vente ainsi qu'un fort enthousiasme positif et communicatif.



Apprécier là où l'on vit (même si l'endroit semble artificiel et peu naturel) – Approfondir, créer des passerelles entre les Villes et la Nature (chercher les richesses de la nature, à ne plus s'isoler d'elle, à comprendre sa gestion, à l'entretenir car elle est la vie même; de tels enseignements me semble très important à apprendre et à transmettre).



Mes compétences :

Massage / Pratique du DO-IN, (discipline préventiv

Final Cut Pro

Adobe Photoshop / Adobe Illustrator

Culture Littéraire, artistique (peinture, graphism

Compétences informatiques (PAO - Outils de graphis

Hatha-Yoga / Shiatsu / Connaissances de la médeci