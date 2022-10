De nature avenante et altruiste, je suis motivée par ce que j’entreprends et désireuse de travailler dans un environnement de type multiculturel. L'hétérogénéité de mes expériences professionnelles me permet de témoigner d'une adaptabilité toujours recherchée par les sociétés réactives aux marchés.



Mes compétences :

Powerpoint

Excel

Word

SAP

Business object

Photoshop

QlickView