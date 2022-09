Katia FALIGANT

J'accompagne les personnes à réfléchir sur leur projet professionnel et à le mettre en oeuvre.

Je les aide à identifier ce qui est important pour elles, leurs valeurs, leurs points d'appui, leurs freins.

J'aime tout particulièrement l'animation de groupes du fait de la richesse des renvois d'images et de l'émergence d'idées.

En synthèse, j'aime mon métier !



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Animation de groupes

Ingénierie de formation

Travail sur la confiance en soi

Aide à l'émergence de projet professionnel

Travail sur les compétences, motivations

Aide à identifier et lever les freins, bloquages

Coaching