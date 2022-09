Khaled MENAA

Ayant poursuivie des études scientifiques puis complété ma formation en maintenance en environnement Nucléaire, je souhaiterai poursuivre ma carrière dans le milieu Nucléaire.



Sensible à tous ce qui touche de près ou de loin au nucléaire, je pense que mes diverses compétences pourraient apporter un plus au sein d'un groupe fort et dynamique.



Avant tous, je souhaite faire parti d’un groupe à la pointe de l'innovation technologique qui partage des valeurs très fortes tels que le respect de la personne, la loyauté, l’esprit d’équipe qui sache me soutenir et qui me pousse à développer mes compétences en m’impliquant dans des projets industriels de grande envergure qui me conduiront à évoluer sur du long terme.



Etant actuellement en poste, je me tiens cependant ouvert à toutes propositions.



Mon portable est le 06-35-43-04-93

Mon mail est khaledmenaa@yahoo.fr



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Disponibilité