Khalid YARROUTI

INGENIEUR TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Spécialités : Matériaux, Procédés, Energétique



5 ans d'expérience en ingénierie des procédés et machines spéciales pour l'industrie aéronautique / titanes et composites.

- Démantèlement de site

- Création de nouvel atelier en pays émergent

- Création de nouvel atelier hautes technologies composites

- Transfert industriel

- Informatisation et réorganisation de processus métier

- Maîtrise des Procédés



Adaptation à l'électrotechnique et aux énergies renouvelables via le MS Systèmes Energétiques Hybrides des Arts et Métiers ParisTech Lille.

.



Mes compétences :

Aéronautique

Ingénieur

Photovoltaïque

Optimisation

Matériaux