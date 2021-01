Kris MARIN

Consultante-Formatrice libérale

Méthode Défi9

Licence exclusive Orléans et Loiret

06 86 99 28 77 krismarin05@free.fr



La remédiation orthographique à Orléans …

La méthode Défi9 est une formation rapide et efficace, axée « solutions », qui propose une alternative aux grammaires traditionnelles.

Le futur utilisateur découvre, sous forme de « formules qui marchent à tous les coups », des règles d’accord peu évidentes, sur lesquelles bute un public très diversifié.

J’ai été formée à cette approche innovante par la créatrice de la méthode, Anne Marie Gaignard, également auteur de plusieurs livres sur l’orthographe (éditions Le ROBERT, DUTEIL, et BOECK).

Les techniques de communication de type PNL (programmation neurolinguistique) viennent parfaire la formation. Au fil de l’aventure grammaticale, le stagiaire surmonte victorieusement 9 défis qui lui sont proposés, grâce à des règles dont la clarté et la simplicité confèrent un caractère ludique à la méthode. Ces règles font appel à la mémoire visuelle, auditive ou kinésique et deviennent très vite des « clés », amies du stagiaire confronté aux pièges de la langue française.

Pour que l’écriture redevienne un plaisir !