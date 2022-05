Laetitia LINES

Mes compétences :

Dessin d'amorces d'amplification

Clonage bactérien

Transcription in-vitro

Tests HA et IFI

Communication scientifique: congrès, posters, etc

Analyse de coupes histologiques

Culture cellulaire

Histoculture placentaire

Titrage virale

Séquençage et analyse phylogénétique

Dosage de cytokines

Séroneutralisation

RT-PCR et RT-LAMP en temps réel

Culture virale

Extraction d'acides nucléiques

Cytométrie de flux : 1ère initiation FACScalibur