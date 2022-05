Contacts, échanges, passion.... voilà en quelques mots les éléments qui m'ont guidée vers l'hôtellerie - restauration, qui me motivent toujours et chaque jour davantage... C'est ce même esprit professionnel et convivial que je souhaite aujourd'hui développer auprès d'un public différent



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Management

Santé