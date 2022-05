Laetitia ROUTABOUL

Bonjour à tous et bienvenu(e),



Je suis sur ce réseau afin de partager avec vous des demandes, des offres, des rencontres afin de créer une synergie positive et durable avec des passionnés de notre métier.



ENSUITE



L'objectif est d'avancer chacun mais ensemble. L'aspect humain, respect et transparence sont mes piliers.



Mes compétences :

Management

Commercial

Développement commercial

Communication évènementielle

Marketing

Recrutement

Suivi clients

Relations commerciales

RH

Grands comptes