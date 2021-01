Laetitia SANQUER

Forte d'une expérience de plus de 10 ans au sein de groupes internationaux, je suis freelance dans le domaine de la communication depuis février 2016. Mon nom de scène ? Spicy Com' !

J'ai pour objectif de proposer à mes clients un accompagnement sur-mesure. Professionnalisme, réactivité et créativité sont mes maîtres-mots pour apporter une touche d'originalité à votre communication.



MES SERVICES



Accompagnement et déploiement de vos stratégies de communication :

- Communication Corporate : Marketing direct en BtoB ou BtoC

- Communication RH : Marque employeur, marketing de recrutement, communication interne, conduite au changement et projets d'entreprise divers, Responsabilité Sociale de l'entreprise (Développement Durable, Diversité...)



Graphisme et rédaction de contenus :

> Création d'un univers graphique en cohérence avec vos souhaits

> Suivi de la production



Affiches, logos, plaquettes, brochures, flyers, journaux, catalogues, magazines, newsletters, annonces Presse, rapports annuels, cartes de visites, cartes de fidélité, kakémonos, signalétique, communiqués de Presse...



Événementiel



> Conception de l'événement

> Recherche et/ou Pilotage des prestataires

> Organisation & Logistique

> Mise en place des dispositifs de communication et déploiement