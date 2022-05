Laetitia SIMONS

Dès obtention de mon DUT Chimie en 2001, je suis arrivée en Normandie pour travailler en tant que technicienne production / agent de maîtrise dans l’industrie chimique (Specialty Minerals Inc, groupe international, 3 sites en France)





J'avais également un rôle d'animatrice de formation sur des thématiques diverses (radioprotection, développement de l'équipe, nouveau progiciel de gestion de production)



J’ai de plus pris la responsabilité du plan de formation de l’usine. Cette mission a révélé en moi un véritable attrait pour le domaine de la formation.



J'ai depuis souhaité me reconvertir dans ce domaine. J'ai donc repris mes études afin d’obtenir une Licence Formation des Adultes en cours du soir via le CNAM Haute Normandie.



Une expérience de 21 mois en CDD chez Chevron Oronite a confirmé mon envie de travailler sur le développement des salariés et de participer à leur évolution professsionnelle.



J'ai maintenant intégré le Grand Port Maritime du Havre au poste polyvalent d'assistante formation.



Mes compétences :

Chimie

Formation

OPCA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit

Gestion de projet

Production