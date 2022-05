Après une expérience de quinze années en gestion, dans différents secteurs d’activité, en France et à l’étranger, j’ai choisi de me spécialiser dans le développement des Ressources Humaines et le Diagnostic Social.

Je viens de suivre un Master 2 en Ressources Humaines et Diagnostic Social au Celsa et suis actuellement en recherche d'emploi.





Mes compétences :

Coordination de projet

Pédagogie