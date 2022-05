Laëtitia VERDOUX

Issue d'une formation d'ingénieurs génie électrique spécialité télécoms, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans un groupe du BTP à la tête du service Réseaux Télécoms.



Après 6 ans d'ingénierie d'affaires, de gestion de comptes, de management de projets et d'hommes, je m'oriente vers la formation professionnelle de niveau bac+2 à bac+5 ingénieurs. Nouveaux publics, nouveaux challenges.



Aujourd'hui installée en Lorraine et forte de ces deux expériences différentes et enrichissantes, je souhaite m'engager dans de nouveaux projets d'ingénierie.



Mes compétences :

ingénierie

réseaux

courants faibles

fibres optiques

formation professionnelle

génie électrique

téléphonie

gestion financière et gestion de projets

VoIP (Voice over IP)

TCP/IP