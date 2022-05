Laëtitia VIGROUX

Jeune diplômée de l’école d’ingénieur Polytech’Montpellier mention «Informatique et Gestion», je compte dorénavant parmi les collaborateurs de Steria Montpellier. Au sein de l’équipe spécialisée dans les technologies .NET, j’interviens sur des projets de TMA essentiellement orientés vers les domaines métiers de l’eau et de l’environnement.



Spécialités :



- Technologies Microsoft .NET : Framework .NET 3.5, C#, ASP.NET, AJAX, MSChart, Visual Studio 2008

- Reporting : Crytal Reports 2008

- SGDB : Oracle 10g