Lahaye JEAN-YVES

Riche d'une expérience multiple dans le domaine de la restauration, ma passion pour ce métier et l'engagement dans les postes occupés sont les moteurs qui me poussent à relever de nouveaux chalenges.

Homme de terrain, je place mon rôle au cœur de l'action avec mes équipes.

Mon sens de la responsabilité et de l'écoute soudent autour de moi mes collaborateurs.

Mon esprit d'entreprendre guide mon action au quotidien comme son propre patron.

Aimant le contact et la bonne humeur, je cherche en permanence la satisfaction du client.



Mes compétences :

Histoire