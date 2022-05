Lahoz DAVID

Je possède une solide expérience internationale/multi sites dans le Lean Management (analyse, déploiement, pilotage de projets, formation, coaching) au sein de groupes aussi significatifs que VINCI, AIRBUS, SCHLUMBERGER, AMETEK. Je suis certifié Lean Sixi Sigma Black Belt par l’École Centrale Paris.



Tout au long de ma carrière, j'ai démontré mes capacités de leadership dans la direction de projets dans l'excellence opérationnelle avec l'obtention de résultats significatifs.

Mes valeurs pour l’obtention de mes objectifs : l'écoute du client, la force de proposition, la gestion du changement, la synergie avec les équipes, la pédagogie/formation/coaching et la communication transparente dans tous les niveaux de la pyramide hiérarchique.



J'ai également géré en direct des équipes au sein d'environnements difficiles (secteurs hydrocarbures et aérospatial).



Je suis trilingue anglais, français et espagnol.



Mes compétences :

5S TPM

Aéronautique

Aérospatiale

Amélioration Continue

Espagnol

kaizen

Kanban

Lean

Management

Manager

OPEX

Organisation

Performance

Production

smed

Supply chain

TPM

TRS

VSM

Analyse

Audit

Communication

Direction de projet

Synthèse

Finance d'entreprise

Lean Six Sigma

Lean management

Gestion de projet

Black Belt Lean 6 sigma

Animation de formations

Qualité

Electrotechnique

Méthode SMED

Gestion